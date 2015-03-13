На нелегальной табачной фабрике в Польше задержали 12 украинцев

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщили сегодня в Центральном следственном бюро, которое занималось этим делом.

"По нашей информации, они работали на этой фабрике. Сейчас пограничная служба проверяет, находились ли они в Польше легально", - сказала собеседница агентства.

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Она считает преждевременным говорить о том, кто организовал эту фабрику, заметив, что вместе с украинцами были задержаны также двое граждан Польши.

Правоохранители обнаружили на месте 57 тонн табака стоимостью около 9 млн долларов (по текущему курсу) и две установки для его переработки.

Произведенный товар поставлялся нелегальным фабрикам по производству сигарет на территории Польши.

"Убытки государства из-за неуплаченного налога составили около 11 млн дол.", - отметили в Центральном следственном бюро.