На нелегальной табачной фабрике в Польше задержали 12 украинцев
Польские правоохранители задержали 12 граждан Украины, работавших на одной из крупнейших в Польше нелегальных фабрик по производству табачного наполнителя, которая на этой неделе была обнаружена в Варшаве.
Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщили сегодня в Центральном следственном бюро, которое занималось этим делом.
"По нашей информации, они работали на этой фабрике. Сейчас пограничная служба проверяет, находились ли они в Польше легально", - сказала собеседница агентства.
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Она считает преждевременным говорить о том, кто организовал эту фабрику, заметив, что вместе с украинцами были задержаны также двое граждан Польши.
Правоохранители обнаружили на месте 57 тонн табака стоимостью около 9 млн долларов (по текущему курсу) и две установки для его переработки.
Произведенный товар поставлялся нелегальным фабрикам по производству сигарет на территории Польши.
"Убытки государства из-за неуплаченного налога составили около 11 млн дол.", - отметили в Центральном следственном бюро.