Шведская прокуратура хочет допросить основателя WikiLeaks в Лондоне

"Прокурор Марианн Ню направила сегодня запрос адвокатам Джулиана Ассанжа о его согласии на допрос в Лондоне и взятие образцов ДНК", - говорится в сообщении шевдской прокуратуры, передает Би-би-си.

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Ордер на арест Джулиана Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании и сексуальных домогательствах, был выдан шведским судом в 2010 году. До нынешнего момента прокуроры настаивали на проведении допроса в Швеции.

Сам Джулиан Ассанж отрицает все обвинения в свой адрес и полагает, что из Швеции его могут экстрадировать в США, где ему грозит обвинение в связи с публикацией WikiLeaks секретных дипломатических документов.

В 2012 году Джулиан Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, где и находится с тех пор.