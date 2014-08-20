Эквадор предоставил убежище основателю WikiLeaks
10:29, 20 августа 2014Мир
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Президент Эквадора Рафаэль Корреа подтвердил предоставление убежища основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Эквадор предоставляет убежище Ассанжу / фото www.1tv.ru
Вместе с этим, Рафаэль Корреа отметил, что разрешение конфликтной ситуации полностью зависит от Великобритании, передают РИА Новости.
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"Ситуация с Джулианом Ассанжем может быть решена уже завтра, если Великобритания даст ему разрешение, чтобы покинуть страну",- сказал эквадорский президент.
Джулиан Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года. После того как британский суд постановил экстрадировать его в Швецию для допроса по делу о преступлениях сексуального характера.
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