Эквадор предоставил убежище основателю WikiLeaks

Вместе с этим, Рафаэль Корреа отметил, что разрешение конфликтной ситуации полностью зависит от Великобритании, передают РИА Новости.

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"Ситуация с Джулианом Ассанжем может быть решена уже завтра, если Великобритания даст ему разрешение, чтобы покинуть страну",- сказал эквадорский президент.

Джулиан Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года. После того как британский суд постановил экстрадировать его в Швецию для допроса по делу о преступлениях сексуального характера.