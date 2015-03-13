Число жертв пожара в ТЦ Казани выросло до 14 человек

Тело четырнадцатого погибшего найдено спасателями на месте пожара в ТЦ Казани, передают РИА Новости. "Из-под завалов извлечено тело 14-го погибшего", - в пресс-службы ГУ МЧС.

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Ранее сообщалось, что были найдены тела 13 человек, в том числе подполковника МЧС РФ.

Пожар в торговом центре возник в среду днем. Площадь пожара составила 4 тыс. кв. м. Из здания были эвакуированы более 650 человек. В результате пожара пострадали 55 человек. Следственное управление МВД по Казани возбудило дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.