Премьер Франции: война на пороге ЕС вызывает большое беспокойство

Об этом заявил премьер-министр Франции Мануэль Вальс в Варшаве, передает DW.DE. Он выразил надежду на полное выполнение минских договоренностей. "Это необходимо для безопасности и мира в Европе", - заявил он, добавив, что понимает, что страны Балтии и Польша обеспокоены конфликтом в соседней стране. "Необходимо избегать всех рисков, которые могли бы привести к расширению этого конфликта", - подчеркнул Мануэль Вальс.

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Также французский премьер встретился в Варшаве со своим польским коллегой Евой Копач и президентом Польши Брониславом Коморовским, чтобы обсудить ситуацию в Украине и вопросы европейской безопасности. "Война на порогеЕвросоюза - это очень серьезно и вызывает большое беспокойство. Мы можем видеть, что стабильность и мир в Европе - под угрозой".