Польша в этом году потратит на оборону $8,4 млрд

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом сегодня заявил президент страны Бронислав Коморовский в Варшаве.

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"(Расходы выросли) с 15 млрд, когда я был министром обороны (2000-2001 годы), до 32 млрд злотых в этом году", - сказал он, отметив, что события в Украине подтверждают правильность выбранной стратегии польской власти, направленной на усиление обороноспособности страны.

Президент Польши отметил, что прошлый год из-за российско-украинского конфликта принес "глубокие негативные изменения" в вопросах безопасности не только Польского государства, но также региона. "Эти изменения, по моему убеждению, являются постоянными или по меньшей мере долговременными", - сказал Бронислав Коморовский.

Он отметил, что ответом поляков на эту ситуацию стало предоставление политической поддержки Украине, направленной на сохранение ее суверенитета и территориальной целостности, а также укрепление восточных рубежей НАТО и солидарности в Альянсе.

"Сегодня мы можем сказать, что негативное развитие событий подтвердило правильность наших предшествующих усилий много лет назад, проявлением которых стало принятие смелых решений в деле модернизации армии", - сказал Бронислав Коморовский, отметив, что Польша, которая выделяет на оборону около 2% ВВП, хорошо выглядит на фоне других европейских государств, которые уменьшили эти расходы. В то же время он обратил внимание, что Российская Федерация тратит на оборону 4% своего ВВП.