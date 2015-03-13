МакКейн резко раскритиковал позицию Штайнмайера по Украине

Немецкий министр вместе со своим правительством уклоняется от того, чтобы "ограничить действия Владимира Путина, который в это время истребляет украинцев", заявил Джон МакКейн в Вашингтоне, передает DW.DE.

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По мнению сенатора, глава немецкой дипломатии "не заслуживает доверия".

Слова американского политика стали реакцией на то, что Франк-Вальтер Штайнмайер вчера подверг критике письмо, составленное Джоном Маккейном и еще 46 республиканскими сенаторами. В послании, которое было направлено руководству Ирана, сенаторы предупреждали, что без ратификации Конгресса США возможное соглашение по атомной программе Тегерана может быть аннулировано после окончания президентского срока Барака Обамы в 2017 году .

Министр иностранных дел Германии выразил опасения по поводу того, что письмо республиканцев может подорвать доверие Тегерана к "шестерке" международных посредников. "Переговоры достаточно сложны, поэтому нам не нужен дополнительный фактор неопределенности", - заявил немецкий министр.

Джон МакКейн, в свою очередь, обвинил главу немецкого МИДа в приверженности дипломатии в стиле Чемберлена, напомнив тем самым о политике умиротворения, сторонником которой было британское правительство в 1930-х годах. Лондон тогда безуспешно пытался предотвратить войну в Европе, идя на уступки Адольфу Гитлеру.