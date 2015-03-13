Штайнмайер призвал к "стратегическому терпению" в обхождении с Россией

Об этом он заявил в ходе визита в Вашингтон, передает Deutsche Welle.

"Несмотря на украинский конфликт, Западу следует предпринять усилия для налаживания с Москвой отношений сотрудничества", - заявил Штайнмайер.

Он, однако, признал, что такой процесс может длиться "годы или даже десятилетия". В то же время глава МИД ФРГ подчеркнул особое значение трансатлантического сотрудничества Европы с США.

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Штайнмайер вновь подтвердил негативное отношение Берлина к возможным поставкам оружия Украине. По его словам, предложения некоторых представителей американской администрации о предоставлении Киеву оборонительных вооружений могут вывести конфликт на новый уровень. По мнению Штайнмайера, поставки оружия перечеркнули бы прежнюю стратегию.