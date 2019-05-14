Сбрасывает топливо и возвращается в аэропорт: в России произошло новое ЧП с самолетом

По последней информации, посадка прошла благополучно. Никто из 109 пассажиров не пострадал.

Борт авиакомпании "ЮТэйр" возвращается в московский аэропорт Внуково из-за неубранного шасси.

Об этом сообщил "РИА Новости" источник в воздушной гавани.

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"Сейчас кружит над аэропортом, вырабатывает топливо", - добавил собеседник агентства.

Авиакомпания подтвердила эту информацию. Там добавили, что речь идет о Boeing 737-800, который выполнял рейс в Милан. На борту находятся 109 пассажиров.

По последней информации, посадка прошла благополучно. Никто из 109 пассажиров не пострадал.

Как сообщал УНИАН 5 мая лайнер "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево". Основная версия возгорания самолета - попадание молнии.

Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.