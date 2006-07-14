Израиль выдвинул условия прекращения огня в Ливане

Премьер-министр Израиля выдвинул три условия прекращения военной операции в Ливане, передает агентство AFP.

Ольмерт потребовал освобождения израильских солдат, захваченных боевиками экстремистской группировки "Хизбалла", прекращения ракетных обстрелов Израиля и выполнения резолюции Совета безопасности ООН о разоружении ливанских боевиков.

Правительство Ливана предложило Израилю заключить перемирие в четверг вечером. По инициативе Ливана решено провести экстренное заседание Совета безопасности ООН, на котором будет обсуждаться обострение конфликта между Израилем и Ливаном.

"Хизбалла" предлагает отпустить пленных израильтян в обмен на освобождение арабских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. Израильское правительство категорически отвергает такое условие.

Лента.ру