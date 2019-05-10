Rzeczpospolita Экс-президент Польши назвал условие вступления Украины в ЕС в ближайшие годы

По его словам, все зависит от того, сделает ли Киев "домашнюю работу" успешно.

Украина может в краткосрочной перспективе вступить в Евросоюз. Но перед тем ей придется выполнить "домашнюю работу". Такого мнения придерживается бывший президент Польши Александер Квасьневский.

"Сейчас важно, что сделает Украина после президентских и парламентских выборов. Впрочем, думаю, курс к евроинтеграции останется неизменным", - цитирует его слова Rzeczpospolita.

По мнению Квасьневского, обретение Украиной членства в ЕС - это вопрос недалекого будущего. При этом он отметил, что именно Киев должен сделать на этом пути.

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"Нужно провести реформы системы юстиции, экономические реформы, изменить образ мышления людей. Если это все сделать, Украина будет сильным и успешным членом Евросоюза", - пояснил экс-президент Польши.

При этом он вспомнил, как подобные слова и сам слышал от европейских лидеров.

"Польша начала свой путь в ЕС в 1992 году. Закончили мы первого мая 2004 года. Все это время западные лидеры говорили: "Вы должны извлечь уроки". Я чувствовал себя тогда, как ученик в школе. Тогдашний премьер-министр Испании Филиппе Гонзелез сказал мне однажды: Если хорошо сделаете домашнее задание, ваше членство будет полным и будете иметь от него много пользы. Но если плохо с ним справитесь, будете иметь проблемы", - вспомнил Квасьневский.

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При этом, он подчеркнул, что не считает членство Украины в ЕС "неизвестной перспективой".

"Мы все доживем до того дня, когда увидим Украину в роли успешного члена сообщества", - подчеркнул экс-президент Польши.