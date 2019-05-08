Трамп не захотел передать Конгрессу полную версию отчета Мюллера

Глава Белого дома использовал "исполнительную привилегию" относительно этого отчета.

Президент США Дональд Трамп заблокировал передачу Конгрессу США неотредактированной версии отчета спецпрокурора США Роберта Мюллера о расследовании российского дела.

Об этом говорится в письме представителя Министерства юстиции США Стивена Бойда главе Юридического комитета Палаты представителей Джерольду Надлеру, передает Голос Америки.

Согласно заявлению, глава Белого дома использовал "исполнительную привилегию" относительно этого отчета.

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"Этим информирую, что президент использовал исполнительную привилегию в отношении всех материалов, на которые были выданы требования", - говорится в письме.

Надлер назвал письмо "однозначной эскалацией" и призвал продолжить слушания.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила генерального прокурора Уильяма Барра в даче ложных показаний Конгрессу во время отчета о результатах расследования Мюллера.