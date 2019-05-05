Евросоюз призвал прекратить обстрелы Израиля с территории сектора Газа

Террористы выпустили по израильским городам более 200 ракет.

Европейский Союз настаивает на немедленном прекращении ракетных ударов по Израилю с территории сектора Газа, которые ведут боевики исламистской группировки "ХАМАС".

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Об этом сообщает ZN.ua.

"Деэскалация этой опасной ситуации срочно необходима для обеспечения защиты жизней гражданских лиц. Израильтяне и палестинцы имеют право жить в условиях мира", - говорится в заявлении спикера внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, распространенном вечером в субботу, 4 мая.

Как сообщает УНИАН, 4 мая с территории сектора Газа по израильским поселениям было выпущено более 200 ракет. Большинство из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Два человека получили ранения, десятки тысяч людей эвакуировали в безопасную зону.

В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам боевиков в секторе Газа. ЦАХАЛ сообщил о поражении 120 целей, уничтожении подземного тоннеля и ликвидации троих террористов. В операции в секторе Газа израильская армия задействовала танки и ударные вертолеты. Власти Израиля распорядились закрыть все переходы на границе с сектором Газа на неопределенное время.