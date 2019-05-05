В Казахстане отказались от проведения акции "Бессмертный полк"

Причиной стали жалобы на выброшенные в урны портреты погибших во Второй мировой войне.

Власти казахстанского города Актобе решили отказаться от проведения акции "Бессмертный полк", которое должно было состояться 9 мая в честь 74-й годовщины победы во Второй мировой войне.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт городской администрации.

Отмечается, что такое решение было принято после обращения участников акций предыдущих лет, пожаловавшихся на выброшенные в урны портреты погибших во Второй мировой войне. Также власти выразили опасение, что из-за проведения акции на дорогах могут образоваться заторы, что вызовет для жителей города большие неудобства.

Как отметили в администрации, организаторы подобных мероприятий должны были за 10 дней до проведения акции подать заявление в органы исполнительной власти, однако этого не было сделано.

Власти предложили всем желающим почтить память участников Второй мировой войны, присоединившись к праздничным мероприятиям, которые пройдут 9 мая в парке Первого президента Республики Казахстан.

Движение "Бессмертный полк" в современном виде было инициировано в 2011 году в российском Томске местными журналистами.