Российский самолет доставил в Багдад американский зенитный комплекс

Самолет Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Полет" доставил в Багдад американский зенитный комплекс Phalanx, предназначенный для перехвата ракет, снарядов и минометных боеприпасов противника, сообщает Defencetalk.

Доставленная в Ирак тактическая система противоракетной обороны обеспечит прикрытие передовой оперативной базы вооруженных сил США Калсу. Впервые системы данного типа были применены американцами в 2006 году для защиты так называемой "Зеленой Зоны" в Багдаде.

Phalanx представляет собой автоматизированный комплекс, в состав которого входят шестиствольная зенитная артиллерийская установка калибра 20 миллиметров, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения целей, а также система управления огнем, которая рассчитывает траекторию полета и располагает цели согласно приоритетам.

Лента.ру