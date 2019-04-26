В России горит производящий баллистические ракеты завод (фото, видео)

Тушение пожара происходит по четвертому номеру сложности из пяти.

В российском Красноярске полыхает "Красмаш" (входит в Роскосмос, - УНИАН.) — один из крупнейших в России оборонных заводов. Он производит баллистические ракеты, ракетоносители и прочую технику для космоса.

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Горит силовая установка в корпусе №90. Произошло обрушение кровли, но пострадавших нет. На ликвидации работают 64 человека — угрозы распространения нет. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Mash.

Площадь пожара на территории завода "Красмаш" достигла 5 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли, сообщил "РИА Новости" источник в экстренных службах региона.

"Площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли", - сказал собеседник агентства.

Тушение пожара происходит по четвертому номеру сложности из пяти.



