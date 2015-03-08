Во Франции зафиксирован беспилотник возле военной базы
17:47, 08 марта 2015Мир
0 0
В небе над Францией продолжают фиксировать полеты неизвестных беспилотников.
Во Франции продолжают фикисровать полеты беспилотников \ at.com
Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники, близкие к расследованию инцидента, передает "Европейская правда".
Читайте такжеВо Франции задержаны арабские журналисты по делу о беспилотниках над ПарижемТак, в ночь на 8 марта, над военной базой в Сен-Порт, расположенной недалеко от Парижа, был замечен неизвестный беспилотный летательный аппарат. При этом беспилотник был оснащенный мощным прожектором.
Отмечается, что на территории базы, над которой летал аппарат, расположен центр Военно-морского флота Франции, отвечающий за связь с подводными лодками.
Напомним, ранее над Парижем были зафиксированы несколько беспилотных летательных аппаратов, однако отследить операторов БПЛА тогда не удалось.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter