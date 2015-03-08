Во Франции зафиксирован беспилотник возле военной базы

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники, близкие к расследованию инцидента, передает "Европейская правда".

Читайте такжеВо Франции задержаны арабские журналисты по делу о беспилотниках над ПарижемТак, в ночь на 8 марта, над военной базой в Сен-Порт, расположенной недалеко от Парижа, был замечен неизвестный беспилотный летательный аппарат. При этом беспилотник был оснащенный мощным прожектором.

Отмечается, что на территории базы, над которой летал аппарат, расположен центр Военно-морского флота Франции, отвечающий за связь с подводными лодками.

Напомним, ранее над Парижем были зафиксированы несколько беспилотных летательных аппаратов, однако отследить операторов БПЛА тогда не удалось.