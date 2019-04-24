New York Times: Встреча с Ким Чен Ыном даст Путину больше влияния

Северокорейский диктатор хочет похвалы и солидарности от Кремля, который рассматривает Пхеньян как инструмент в большой игре с Вашингтоном.

Для президента России Владимира Путина встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном – это шанс усилить московское присутствие в регионе. Так он может получить больший рычаг влияния в отношениях с США.

Об этом пишет New York Times, добавляя, что российская способность влиять на позицию Кима очень ограничена по сравнению с возможностями Китая. Однако, диалог с диктатором КНДР может помочь Путину стать влиятельным игроком в конфликте вокруг северокорейского ядерного оружия. Издание напоминает, что отношения между Россией и США стали худшими со времен Холодной войны из-за российского вторжения в Украину, вмешательства в войну в Сирии и российских попыток повлиять на выборы американского президента в 2016 году. Однако, кризис вокруг Северной Кореи стала редкой темой, где Москва и Вашингтон могут найти определенное взаимопонимание и вести политический диалог.

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«Есть сферы, в которых Вашингтон и Москва могут сработать и делают это. Северная Корея – одна из них», - сказал директор московского «Центра Карнеги» Дмитрий Тренин.

Он отметил, что Путин хочет послать американской стороне, а также Пекину и Сеулу, сигнал о том, что «с Россией надо считаться при обсуждении корейского вопроса». Московское вмешательство началось в тяжелый момент, когда переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном поставлены на паузу из-за провального саммита Дональда Трампа с Ким Чен Ыном в Ханое. Для Кима встреча с Путиным будет победой, если он получит осторожные заявления о солидарности с КНДР или об обжаловании политики Вашингтона.

«Сейчас, когда встреча в Ханое провалилась, Россия может сыграть роль», - сказал бывший российский дипломат Георгий Толорая.

«Это было бы полезно. Если Путин хоть когда-нибудь встретится с Трампом, корейская проблема будет темой на повестке дня», - добавил он.

У России есть общие границы с КНДР. И, как и США, она протестует против ядерных мечтаний Пхеньяна.

«Россия встревожена, что Корея может потенциально стать полем боя нового конфликта. И потенциально могут быть ядерные обертоны. Она также обеспокоена тем, что ядерная и ракетная программы Северной Кореи могут привести к авариям, которые поставят под угрозу российскую безопасность.

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Москва призывает решить проблему через предоставление гарантий безопасности со стороны США режиму в КНДР. Путин похвалил встречу Трампа с Ким Чен Ыном. Но он также заявил, что Вашингтону нужно сделать больше для удовлетворения желаний Пхеньяна в безопасности. Если после новой встречи Путин выскажется в поддержку КНДР, это станет большим подарком диктатору страны, который также надеется на российские деньги в строительстве инфраструктуры.

В прошлом российские попытки укрепить влияние на Пхеньян не всегда были успешными. Во времена СССР Москва поддерживала тесные связи с Северной Кореей, строя заводы, отправляя помощь и передавая оружие. Эти связи разорвались после падения Советского Союза в 1991 году. Образовавшаяся РФ прекратила поддерживать бывших союзников советской империи из-за собственных экономических проблем.

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Впрочем, Толорая предостерегает, что не стоит недооценивать ту роль, которую Россия может сыграть в северокорейском вопросе. По его мнению, Москва заняла осторожную линию, но она может стать главным игроком, если ей будет нужно.

«У нас есть инструменты, которые мы не используем. Если мы решим отправить десятки С-400 в Северную Корею, это изменит весь баланс сил в Корее. Это лишь пример», - сказал российский экс-дипломат.