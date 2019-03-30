На встрече с Ким Чен Ыном Трамп предложил передать США ядерное оружие - Reuters
Президент США Дональд Трамп во время саммита в Ханое вручил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну документ, в котором призвал передать США ядерное оружие и топливо для бомб.
Об этом сообщает Reuters.
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По данным источника агентства, Трамп передал письмо с указанным предложением Ким Чен Ыну на второй день саммита, 28 февраля, в отеле Метрополь в Ханое.
Документ был предоставлен на корейском и английском языках.
"Документ должен был дать северокорейцам четкое и краткое определение того, что Соединенные Штаты имели в виду под "окончательной, полностью проверяемой денуклеаризацией", - цитирует агентство источник.
Как сообщал УНИАН, по итогам саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.