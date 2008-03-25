Водолазы пытаются пробраться внутрь затонувшего „Нафтогаза-67”

Водолазы пытаются пробраться внутрь корпуса затонувшего в Южно-Китайском море судна „Нафтогаз-67”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Также сообщается, что сегодня, 25 марта с.г., под председательством Директора департамента морских дел правительства Специального автономного района (САР) Сянган (Гонконг) Роджера ТАПЕРА прошло совещание представителей служб, задействованных в спасательных работах.

Участники совещания, на которое был приглашен также капитан судна „Нафтогаз-67” Юрий КУЛЕМЕСИН, обсудили возможные пути продолжения спасательно-поисковых работ.

В 13.00 в Гонконг прибыла группа экспертов из Украины во главе с первым заместителем министра транспорта и связи Украины Василием ШЕВЧЕНКО.

Дело находится на особом контроле МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Южно-Китайском море (Гонконгский пролив) произошло столкновение транспортно-буксирного судна “Нафтогаз-67” (владелец “Черноморнефтегаз”, Украина) и балкера “Яохай” (КНР).

На судне “Нафтогаз-67” находились 25 человек: 24 украинца и один представитель Китая. Семеро членов экипажа – один гражданин Китая и шестеро украинцев – во время столкновения находились на верхней палубе, и их подобрали спасатели в открытом море.

Судьба 18 членов экипажа судна “Нафтогаз-67” остается неизвестной.