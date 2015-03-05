Каспаров - Западу: Прекратите легитимизацию жестокого режима Путина за счет российского народа

Бывший чемпион мира по шахматам, а в настоящее время - российский оппозиционер и правозащитник Гарри Каспаров считает, что санкций недостаточно, чтобы остановить агрессию президента России Владимира Путина в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время сенатских слушаний в комитете по иностранным делам Сената США относительно российской агрессии в восточной Европе.

В частности, оппозиционер убежден, что Путин сам не остановится.

"Украина должна быть защищенной, поддержанной и вооруженной сейчас. Это, возможно, казаться отдаленным делом для вас, но это линия фронта на войне, где Соединенные Штаты и весь остальной мир ведут борьбу, признаете вы это, или нет. Санкции важны, но еще шесть месяцев тому назад было понятно, что этого недостаточно, чтобы остановить Путина, а он должен быть остановлен", - отметил Каспаров.

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Вместе с тем правозащитник призывает Запад прекратить относиться к Путину как к человеку, с которым можно вести переговоры. "Прекратите легитимизацию его жестокого режима за счет российского народа", - отметил Каспаров.

По его убеждению, официальные социологические опросы не отвечают действительности, потому что Путин не пользуется широкой общественной поддержкой. "Если ты действительно популярный, ты можешь позволить существование свободных средств массовой информации и проведение свободных выборов, а твоих критиков не расстреливают на улице", - отметил Каспаров.