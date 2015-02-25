Кучма: Путин поставил Украине ультиматум
22:41, 25 февраля 2015Политика
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Путин ведет себя так, как будто никаких договоренностей в Минске не было.
Путин предъявил ультиматум: или мы прекратим сопротивление, или перестанем существовать - Кучма / УНИАН
Об этом заявил второй президент Украины и представитель трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кучма в интервью газете "Голос Украины", сообщают Подробности.
"Нам фактически предъявлен ультиматум. Или мы примем его условия и прекратим всякое сопротивление, или перестанем существовать как независимое государство. Он дал понять, что не остановится ни перед какими потерями и затратами в достижении своей цели", - говорит Леонид Кучма.
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При этом, Кучма уверен, что такой ультиматум выдвинут не только Украине, но и всему западному миру.
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