Кучма: Путин поставил Украине ультиматум

Об этом заявил второй президент Украины и представитель трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кучма в интервью газете "Голос Украины", сообщают Подробности.

"Нам фактически предъявлен ультиматум. Или мы примем его условия и прекратим всякое сопротивление, или перестанем существовать как независимое государство. Он дал понять, что не остановится ни перед какими потерями и затратами в достижении своей цели", - говорит Леонид Кучма.

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При этом, Кучма уверен, что такой ультиматум выдвинут не только Украине, но и всему западному миру.