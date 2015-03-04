ЕС планирует сотрудничать с Россией, как с «соседом соседей»
Реформа Европейской политики соседства (ЕСН) должна быть направлена на обновление сотрудничества не только со странами-соседями, но и «соседями соседей», в частности Россией.
Об этом говорится в совместном консультационном документе Евросоюза относительно новой ЕПС, презентованном сегодня в Брюсселе верховным представителем Евросоюза по внешним делам Федерикой Могерини и еврокомиссаром по вопросам ЕПС Йоганнесом Ганом, пишет Радио Свобода.
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«Нет такой политики Евросоюза, которая бы была направлена на конфронтацию. Европейская политика направлена лишь на сотрудничество. Дверь к сотрудничеству всегда открыта, в том числе и для России. Но она должна уважать международные правила», - заявила глава европейской дипломатии.
Она подчеркнула, что сотрудничество с «соседями соседей» - это эффективный подход в глобализированном мире.
В то же время, по ее словам, Евросоюз хочет быть уверен, что не только Украина, но и остальные ее соседи, которые имеют тесные отношения с Россией, будут способны развивать свое партнерство с Евросоюзом.
В презентованном документе говорится также о том, что Евросоюз должен решить, что должно быть сделано для того, чтобы добиться большей согласованности между европейской политикой соседства и отношениями ЕС с Россией.
Также в Евросоюзе намерены изучить новые форматы отношений с теми странами-соседями, которые не рассматривают соглашения об ассоциации как финальную стадию своей политической ассоциации и экономической интеграции с Евросоюзом. До конца октября - начала ноября текущего года Евросоюз должен подготовить финальный документ по реформе ЕПС.