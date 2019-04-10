Партия действующего премьера пока опережает своего соперника всего на один процент голосов.

В Израиле объявлены предварительные результаты парламентских выборов после обработки 64,24% протоколов.

Как сообщает РБК, партия «Ликуд» действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует с небольшим отрывом в 1,11%. Она набрала уже 27,07% голосов - за неё отдали свои голоса более 761,9 тысячи избирателей.

Главный оппонент Нетаньяху - Бени Ганц - с его блоком партий «Кахоль-лаван» получил результат 25,96% (253,9 тысяч голосов).

Нетаньяху в своем Twitter поблагодарил всех, кто проголосовал за него и опубликовал фото с супругой.

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Нынешние выборы в Кнессет Израиля - внеочередные. После объявления их результатов две партии, которые получат больше всего мест, начнут переговоры о поддержке своего кандидата на пост премьер-министра.

После этого президент страны выберет одного из лидеров партий и поручит ему сформировать коалицию в течение 42 дней. Состав предлагаемого правительства будет вынесен на утверждение - для этого требуется минимум 61 голос. Если победителю не удастся сформировать коалицию, то это право получит его конкурент. Кто сформирует коалицию - тот и станет главой правительства.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его главный конкурент Бенни Ганц одновременно объявили о своей победе на парламентских выборах еще до объявления официальных результатов.