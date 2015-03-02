В России думают запретить должникам жениться

Об этом сообщил ее директор Артур Парфенчиков, передают РИА Новости.

"Исходя из зарубежной практики, можно ограничивать человека в женитьбе до того, как он оплатит все штрафы и налоги. А почему нет? Желание быстрее жениться может быть на один два дня отсрочено, если гражданин не соблюдает обязательства в обществе, в государстве", — заявил он.

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Парфенчиков рассказал также, что все свои задолженности граждане РФ могут проверить на сайте ФССП и оплатить эту задолженность с помощью электронного денежного перевода.