Франция потратит почти миллиард евро на борьбу с терроризмом

Об этом заявил министр финансов страны Мишель Сапен в интервью радиостанции RTL, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Figaro. По словам чиновника, усиление мер безопасности обойдется Франции около 940 млн евро.

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Как отметил Мишель Сапен, после январских терактов в Париже были взяты под усиленную охрану религиозные учреждения, магазины, общественный транспорт и редакции, что, в свою очередь, требует усиленной мобилизации полиции и военных.

"Все обнародованные осенью решения по борьбе с терроризмом, такие как увеличение подразделений полиции, привлечения новых специалистов для ведения учета террористов и их источников финансирования, создание дополнительных подразделений в полиции или в армии и новой гражданской службы, будут стоить бюджету 940 млн евро", - сказал Мишель Сапен.

Как отметил министр, "все эти новые расходы будут компенсированы за счет роста новых видов экономической деятельности".

Напомним, жертвами террористических атак во Франции с 7 по 9 января стали 17 человек. Двух подозреваемых в совершении теракта в редакции Charlie Hebdo, братьев Шерифа и Саида Куаши, убили во время полицейской операции. Террорист, который захватил заложников в магазине в парижском районе Порт-да-Винсен, был застрелен во время штурма, но погибла и часть заложников.