Хиллари Клинтон планирует баллотироваться на пост президента США – СМИ

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на спонсоров ее предвыборной кампании, передает Лента.ру.

По данным издания, Клинтон оповестила спонсоров Демократической партии о том, что начнет участие в президентской гонке раньше, чем ожидалось. Благодаря этому, она сможет быстрее приступить к сбору средств. По данным источников, фонд кампании должен составить более миллиарда долларов.

Читайте такжеЧету Клинтон уличили в уклонении от уплаты налоговОфициально бывшая первая леди пока не объявляла о намерении баллотироваться на пост главы государства, однако в сентябре 2014 года намекнула на свое участие в президентских выборах 2016 года. В 2008 году Клинтон уже участвовала в президентской кампании и была основным конкурентом Барака Обамы внутри партии.

В то же время, в ноябре прошлого года действующий президент США Барак Обама заявил, что из Клинтон получится «замечательный президент».