Соратники Немцова предлагают назвать улицу в Москве в его честь - СМИ
Ирина Хакамада считает, что можно назвать именем Бориса Немцова улицу, рядом с которой его убили.
Соратники убитого российского оппозиционера Бориса Немцова предложили назвать улицу в Москве в его честь.
Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва», которая цитирует политика Ирину Хакамаду.
Хакамада отметила, что можно предложить несколько вариантов.
«Например, повесить таблицу с его именем на дом, в котором он жил, или назвать его именем улицу, рядом с которой его убили», - считает И.Хакамада.
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Ранее стало известно, что власти столицы согласились рассмотреть вопрос об увековечивании памяти Бориса Немцова
Напомним, Бориса Немцова застрелили вечером 27 февраля на Большом Москворецком мосту. Его похороны пройдут 3 марта.