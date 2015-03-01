Соратники Немцова предлагают назвать улицу в Москве в его честь - СМИ

Соратники убитого российского оппозиционера Бориса Немцова предложили назвать улицу в Москве в его честь.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва», которая цитирует политика Ирину Хакамаду.

Хакамада отметила, что можно предложить несколько вариантов.

«Например, повесить таблицу с его именем на дом, в котором он жил, или назвать его именем улицу, рядом с которой его убили», - считает И.Хакамада.

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Ранее стало известно, что власти столицы согласились рассмотреть вопрос об увековечивании памяти Бориса Немцова

Напомним, Бориса Немцова застрелили вечером 27 февраля на Большом Москворецком мосту. Его похороны пройдут 3 марта.