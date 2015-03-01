В Чечне пятеро российских военных получили ранения вследствие взрыва
Инцидент произошел в окрестностях селения Шалажи при проведении плановых оперативно-розыскных мероприятий в горно-лесистой местности.
Пятеро военнослужащих внутренних войск МВД РФ получили ранения при подрыве на неустановленном взрывном устройстве в лесном массиве Урус-Мартановского района Чечни и доставлены в больницу, их состояние стабильное, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Чечни.
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"Раненых эвакуировали из леса в город, они находятся в лечебном учреждении, состояние стабильное", — отметил собеседник издания.
Военные получили осколочные ранения.
Ранее УНИАН сообщал, что, по информации Информационного сопротивления «казаки» на Донбассе обстреляли спецотряд внутренних войск РФ, есть погибшие.