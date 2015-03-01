В Чечне пятеро российских военных получили ранения вследствие взрыва

02:49, 01 марта 2015
Мир
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Инцидент произошел в окрестностях селения Шалажи при проведении плановых оперативно-розыскных мероприятий в горно-лесистой местности.

минобороны.рф

Пятеро военнослужащих внутренних войск МВД РФ получили ранения при подрыве на неустановленном взрывном устройстве в лесном массиве Урус-Мартановского района Чечни и доставлены в больницу, их состояние стабильное, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Чечни.

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"Раненых эвакуировали из леса в город, они находятся в лечебном учреждении, состояние стабильное", — отметил собеседник издания.

Военные получили осколочные ранения.

Ранее УНИАН сообщал, что, по информации Информационного сопротивления «казаки» на Донбассе обстреляли спецотряд внутренних войск РФ, есть погибшие.

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