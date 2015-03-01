Путин принес соболезнования матери Немцова
01:50, 01 марта 2015Мир
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Владимир Путин направил соболезнования Дине Эйдман, матери убитого в ночь с 27 на 28 февраля Бориса Немцова.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Борис Немцов оставил свой след в истории России, в политике и общественной жизни. Ему выпало работать на значимых постах в трудный переходный период для нашей страны. Он всегда прямо и честно заявлял свою позицию, отстаивал свою точку зрения", - сказано в телеграмме Путина матери Немцова.
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Кроме того президент РФ обещает сделать "все, чтобы организаторы и исполнители подлого и циничного убийства понесли заслуженное наказание".
Ранее УНИАН сообщал, что власти Москвы подтвердили разрешение на траурную акцию в память о Немцове
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