Путин принес соболезнования матери Немцова

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Борис Немцов оставил свой след в истории России, в политике и общественной жизни. Ему выпало работать на значимых постах в трудный переходный период для нашей страны. Он всегда прямо и честно заявлял свою позицию, отстаивал свою точку зрения", - сказано в телеграмме Путина матери Немцова.

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Кроме того президент РФ обещает сделать "все, чтобы организаторы и исполнители подлого и циничного убийства понесли заслуженное наказание".

Ранее УНИАН сообщал, что власти Москвы подтвердили разрешение на траурную акцию в память о Немцове