На Филиппинах в перестрелке с полицией погибли 14 человек
15:25, 31 марта 2019Мир
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Филиппинские правозащитники раскритиковали действия силовиков.
На Филиппинах полиция уничтожила 14 человек / Wikipedia
14 человек, подозреваемых в причастности к группировке мятежников-коммунистов, были убиты в столкновении с полицией. Местные правозащитники заявили, что погибшие были обычными фермерами.
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Как сообщает Reuters, в субботу полиция при поддержке солдат провела обыски в полиции Восточный Негрос. Правоохранители утверждают, что 14 человек оказали полиции вооруженное сопротивление.
Филиппинская полиция также заявила, что в ходе операции были найдено стрелковое оружие, гранаты и разнообразные боеприпасы.
При этом, правозащитные организации осудили действия силовиков и требуют независимого расследования инцидента.
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