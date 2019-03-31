На Филиппинах в перестрелке с полицией погибли 14 человек

Филиппинские правозащитники раскритиковали действия силовиков.

14 человек, подозреваемых в причастности к группировке мятежников-коммунистов, были убиты в столкновении с полицией. Местные правозащитники заявили, что погибшие были обычными фермерами.

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Как сообщает Reuters, в субботу полиция при поддержке солдат провела обыски в полиции Восточный Негрос. Правоохранители утверждают, что 14 человек оказали полиции вооруженное сопротивление.

Филиппинская полиция также заявила, что в ходе операции были найдено стрелковое оружие, гранаты и разнообразные боеприпасы.

При этом, правозащитные организации осудили действия силовиков и требуют независимого расследования инцидента.