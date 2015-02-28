Меркель назвала убийство Бориса Немцова коварным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель была потрясена убийством известного российского оппозиционера Бориса Немцова. "Канцлер призывает президента России Владимира Путина позаботиться о том, чтобы это убийство было расследовано, а преступники привлечены к ответственности", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в субботу, 28 февраля, в Берлине, сообщает Немецкая Волна.

По словам Зайберта, Меркель "потрясена коварным убийством" 55-летнего оппозиционера, который был одним из наиболее резких критиков Путина. "Канцлер воздает дань мужеству бывшего первого вице-премьера РФ, который постоянно публично критиковал политику правительства", - отметил официальный представитель правительства ФРГ.

Со своей стороны глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайерзаявил, что он "потрясен хладнокровным убийством" Бориса Немцова. "Россия лишилась опытного политика, готового взять ответственность за свою страну. Он открыто выступал в защиту своих убеждений и протестовал против коррупции и произвола даже ценой собственной свободы. Убийство Немцова - тяжелый удар для всех, кто мужественно борется за открытую Россию", - говорится в заявлении Штайнмайера, обнародованном на сайте МИД ФРГ.

Глава германского внешнеполитического ведомства приветствовал тот факт, что Кремль обещал предпринять решительные шаги для расследования этого преступления. "Заказчики этого преступления должны быть привлечены к ответственности в рамках прозрачной и правовой процедуры", - подчеркнул Штайнмайер.