Меркель назвала убийство Бориса Немцова коварным
Канцлер Германии призвала Владимира Путина обеспечить расследование убийства оппозиционного политика. Глава МИД ФРГ заявил, что РФ потеряла опытного политика.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель была потрясена убийством известного российского оппозиционера Бориса Немцова. "Канцлер призывает президента России Владимира Путина позаботиться о том, чтобы это убийство было расследовано, а преступники привлечены к ответственности", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в субботу, 28 февраля, в Берлине, сообщает Немецкая Волна.
По словам Зайберта, Меркель "потрясена коварным убийством" 55-летнего оппозиционера, который был одним из наиболее резких критиков Путина. "Канцлер воздает дань мужеству бывшего первого вице-премьера РФ, который постоянно публично критиковал политику правительства", - отметил официальный представитель правительства ФРГ.
Со своей стороны глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайерзаявил, что он "потрясен хладнокровным убийством" Бориса Немцова. "Россия лишилась опытного политика, готового взять ответственность за свою страну. Он открыто выступал в защиту своих убеждений и протестовал против коррупции и произвола даже ценой собственной свободы. Убийство Немцова - тяжелый удар для всех, кто мужественно борется за открытую Россию", - говорится в заявлении Штайнмайера, обнародованном на сайте МИД ФРГ.
Глава германского внешнеполитического ведомства приветствовал тот факт, что Кремль обещал предпринять решительные шаги для расследования этого преступления. "Заказчики этого преступления должны быть привлечены к ответственности в рамках прозрачной и правовой процедуры", - подчеркнул Штайнмайер.