Во Франции в акции «желтых жилетов» приняли участие почти 34 тысячи человек

Сегодня состоялась 20-я еженедельная акция движения "желтых жилетов" против политики президента Франции Эммануэля Макрона.

Во Франции в акции «желтых жилетов» сегодня приняли участие 33,7 тыс. человек, в том числе в Париже 4 тыс.

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.

Отмечается, что сегодня прошла 20-я еженедельная акция движения "желтых жилетов" против политики президента Франции Эммануэля Макрона.

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Количество демонстрантов несколько уменьшилась по сравнению с предыдущей акцией, которая состоялась неделю назад. Тогда, по данным МВД, в стране протестовали 40,5 тыс. человек, в том числе в Париже 5 тыс.

В столице страны, по информации префектуры, полиция задержала 37 участников акции.

Как сообщал УНИАН, волна протестов во Франции началась 17 ноября 2018 года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры.

5 декабря под давлением протестующих французское правительство полностью отказалось от намерения повысить акцизы на топливо. В правительстве подсчитали, что налоговые льготы и другие фискальные меры, которые президент Макрон объявил для успокоения демонстраций, обойдутся бюджету страны в 10 млрд евро.

Однако, несмотря на уступки со стороны власти, "желтые жилеты" решили продолжать акции.