Международную встречу карикатуристов во Франции перенесли "до лучших времен"

Во Франции из-за опасности теракта отменена 5-я Международная встреча карикатуристов прессы. Она должна была пройти в апреле месяце в городе Кане, на западе страны, в Мемориале - главном во Франции музее Второй мировой войны, сообщает ТАСС.

"Встреча переносится до лучших времен, - сообщил в четверг директор музея Стефан Гримальди. - Мы не можем позволить себе подвергать кого-либо опасности - ни карикатуристов, ни публику, ни работников музея".

Директор напомнил в этой связи, что после январских терактов в Париже, в ходе которых погибли журналисты и карикатуристы Charlie Hebdo, интернет-сайт музея "уже шесть раз подвергался атакам хакеров". На первой странице сайта электронные пираты сообщили тогда, что являются исламистскими хакерами из Туниса.

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"Также у многих художников-карикатуристов возникли определенные опасения после недавнего теракта в Копенгагене", - сказал Гримальди.

В нынешнем форуме должны были принять участие 44 карикатуриста из различных стран мира. Дирекция Мемориала Кана не пожелала уточнить, были ли приглашены на встречу карикатуристы из парижской сатирической газеты Charlie Hebdo.

По данным газеты Libération, почти все они находятся в настоящее время под круглосуточной охраной полиции. В редакции Charlie Hebdo во время рабочего дня дежурит не менее десятка вооруженных полицейских. Теракт и массовое убийство, совершенные исламистами, вызвали такой психологический шок у карикатуристов из Charlie Hebdo, что некоторые из них предлагали на полгода прекратить выпуск издания.