Бездействие Обамы ведет к краху Украины - The Washington Post

Об этом говорится в редакционной статье влиятельного американского издания The Washington Post, пишет «Голос Америки».

Следствием политики США, отмечают в издании, может стать лишь широкий конфликт Америки с Россией.

"Когда президент Украины, под давлением лидеров Франции и Германии, подписал соглашение о прекращении огня на востоке Украины, он надеялся, что выиграет несколько месяцев мира для проведения реформ и усиления обороноспособности. Не так получилось, как ожидалось - российские силы пошли в наступление немедленно после завершения переговоров и захватили ключевой город Дебальцево", - сказано в статье.

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Издание отмечает, что США никоим образом не отреагировали на нарушение соглашения со стороны ставленников России и с радостью используют существования (на бумаге) режима прекращения огня как причину не предоставлять Украине обещанную оружие.

В конце концов такое поведение играет на руку Путину и дает ему возможность продолжать наступление, которое может остановить только сила и отнюдь не дальнейшее примирение, пишет The Washington Post.

"Задерживая военную помощь Украине и отказываясь наказывать за нападение на Дебальцево, Обама рискует допустить уничтожения правительства в Киеве, которое, по его словам, он поддерживает, и открывает двери к большему конфликту с Россией", - пишет издание.

Ранее УНИАН сообщал, что США могут ввести новые санкции против России в ближайшие дни.