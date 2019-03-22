Подвинет Путина: астролог сделал неожиданный прогноз для Поклонской

По словам астролога Влада Росса, политическая карьера и дальнейшая жизнь Поклонской будет складываться не в Украине, а в России.

Одиозная бывшая прокурорша Крыма Наталья Поклонская, которая на днях отметила свой 39-й день рождения имеет большие шансы на политическую карьеру.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Судя по гороскопу, у этой барышни нервно-холеристический темперамент. Она – диктаторша по своей сути. Всегда остается при своем мнении. В гороскопе Поклонской Марс в соединении с Юпитером, а это говорит о том, что она может быть блестящим политиком и занять самые высокие должности в государстве. Скажу больше – Поклонская вполне может стать даже президентом Российской Федерации. Это – еще та "темная лошадка"! Она неожиданно может проскочить и иметь большое политическое будущее", - добавил он.

По словам Росса, политическая карьера и дальнейшая жизнь Поклонской будет складываться не в Украине, а в России.

Читайте такжеПочему первый муж Натальи Поклонской лучше, чем Второй Николай

"Для нее благоприятна эта страна. Именно в ней она сможет себя наиболее полно реализовать. У Поклонской большие амбиции, связанные с Россией. В ее гороскопе есть ось Водолея и Льва, где Водолей – это знак России, а Лев – знак власти и успеха. Судя по гороскопу, ее кармическая задача – сломить тот режим, в котором она сейчас вроде бы находится (вроде бы – потому что она якобы "подпевает" Путину, но на деле все не совсем так)", - объяснил он.

Астролог отметил, что 2020-е годы "мы увидим совершенно другую Поклонскую".