На Филиппинах появится новая система раннего предупреждения о землетрясениях

Об этом сообщил в четверг в Маниле директор Национального Института вулканологии и сейсмологии Ренато Солидум, передает ТАСС.

"Только что завершены работы по установке на всей территории страны порядка 100 специальных датчиков, измеряющих степень интенсивности землетрясений. В ближайшие годы количество таких систем на Филиппинах будет доведено до 300", - отметил Солидум. По его словам, благодаря этим устройствам можно с высокой долей вероятности заранее прогнозировать силу землетрясений и принимать меры по минимизации их последствий.

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Филиппинский архипелаг входит в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо, состоящее из сейсмически активных зон. Стихийные бедствия, в первую очередь землетрясения и извержения вулканов, ежегодно наносят стране материальный ущерб на сотни миллионов долларов.