Великобритания проведет военную подготовку украинских солдат: символичный шаг, который может вызвать гнев России - The Guardian

Джулиан Боргер и Ричард Нортон-Тейлор в своей статье, которая называется «Великобритания проведет военную подготовку украинских солдат: символичный шаг, который может вызвать гнев России», опубликованной в британской газете The Guardian, пишут, что решение Великобритании аккуратно вовлечься в украинский кризис вряд ли будет иметь решающее значение для украинской армии, которая пока проигрывает борьбу, но символическая цель этого – принять участие в обороне страны.

75 британских инструкторов, которые направятся в Украину в ближайшие дни, будут обучать украинских солдат выполнению команд, тактической разведке, оказанию первой медицинской помощи на поле боя и логистике, а также оценят потребности пехоты. Главной целью, как сообщили источники в оборонном ведомстве Великобритании, было научить выживать украинских военных, которых атакуют с помощью тяжелой артиллерии. Такое оружие, как самоходные гаубицы, как сообщалось, поставляет Россия для того, чтобы поддержать сепаратистов. В некоторых случаях обстрелы якобы производились с территории России.

Британские инструкторы будут проводить обучение далеко от линии фронта, в западной Украине, с целью исключить риск того, чтобы британские и российские солдаты нанесли друг другу потери. Но этот шаг, вероятно, Москва использует для того, чтобы подтвердить заявление президента Владимира Путина о том, что поддерживаемые Россией сепаратисты ведут борьбу с иностранным легионом НАТО».

Американские советники прибудут весной в Украину, чтобы обучать четыре подразделения Национальной гвардии Украины на Яворовском военном полигоне недалеко от польской границы. Британия, как кажется, координирует свои действия с этой миссией, и, направив своих солдат в Украину первым, коалиционное правительство Дэвида Кэмерона будет стремиться ответить на недавнюю критику по поводу того, что британские власти были изолированы в международной дипломатии, нацеленной на прекращение войны.

По инициативе Германии и Франции в этом месяце в Минске Владимир Путин, Ангела Меркель и Франсуа Олланд подписали соглашение о прекращении огня. Мало что указывает на то, что перемирие соблюдается, а санкции до сих пор не убедили Путина отказаться от вмешательства в ситуацию в восточной Украине. Поэтому лидерам западных стран приходится придумывать другие методы, чтобы продемонстрировать свое решительное желание оказывать сопротивление посягательству России.

В данный момент обучение, как кажется, имеет более долгосрочную ценность, чем поставки оружия украинским войскам, и в меньшей степени может привести к непосредственной конфронтации с Москвой.

«Я думаю, вполне очевидно, что премьер-министр, после того как его раскритиковали в Великобритании за то, что он не принимал участия в переговорном процессе в Минске, чувствует себя обязанным занять сильную позицию», – сказал Шашанк Джоши, старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб. «Я также думаю, что это отражает вполне обоснованное суждение о том, что Минское соглашение не выполняется, и что дальнейшая принудительная дипломатия будет неизбежной».

«Но решение отправить военных инструкторов в Украину было принято, прежде всего, поскольку необходимо избежать эскалации конфликта. Я не думаю, что Великобритания будет вооружать украинскую армию, если этого сначала не сделают Соединенные Штаты. Эксперты считают, что обучение украинских военных будет провоцировать Россию в меньшей степени, чем снабжение их оружием. Я думаю, что это сомнительное предположение, так как военные последствия каждого шага могут быть в целом похожими».

Тот факт, что Запад начал принимать более активное участие в украинском конфликте, даже просто отправляя своих инструкторов, Россия может использовать в качестве предлога для того, чтобы сделать свою роль более значимой, возможно даже более явной, и преподнести это российской общественности как противостояние с НАТО, которое продвигается все ближе к западной границе России. Тем не менее, Дэвид Кларк, председатель Фонда «Россия», базирующегося в Лондоне, сказал: «Путин в любом случае использует этот аргумент. Я не думаю, что тот факт, что мы посылаем несколько инструкторов для обучения, ухудшит ситуацию, и, будем надеяться, что украинцам станет легче защищаться. Но я боюсь, что это будет слишком поздно».

«Проблема участия Запада в украинском конфликте заключалась в его безразличии, оставляя его в подвешенном состоянии и позволяя Путину почувствовать, что он может вмешаться, чтобы создать свою сферу влияния».

Главным вопросом остается, тем не менее, то, что будет дальше, если ответом Путина на обучение украинских войск будет еще более активное вмешательство России – иными словами, какая стратегия лежит в основе такого символичного вмешательства Запада?

Ян Кернс, директор Европейского сообщества лидеров, сказал: «Этот вид развертывания имеет смысл только в рамках более широкой программы наращивания мощности украинского правительства. Если мы этого не сделаем, и Минский процесс не удастся, мы подарим Путину сферу влияния, хотя утверждаем, что должны отказать ему в этом».

В качестве примера стратегии можно привести постоянное вооружение и обучение хорватской армии после того, как она потеряла большие участки территории, уступив их сербским силам во время распада Югославии в 1991 г. Обучение проводило частное американское военное предприятие MPRI, что помогло в итоге Хорватии победить через четыре года. Тем не менее, ситуация в Украине гораздо сложнее. Путин показал, что он готов сделать все необходимое в военном плане, чтобы помочь сепаратистам на востоке не потерять их опорные пункты.