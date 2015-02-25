Основатель WikiLeaks Ассанж подал жалобу об ордере на его арест

Адвокаты основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа предприняли последнюю попытку обжаловать в Верховном суде Швеции решение апелляционного суда Свеа, отказавшегося отозвать международный ордер на его арест. Об этом защитники австралийца в среду сообщили газете The Guardian, передает ТАСС.

По словам юристов, они провели тщательную работу по подготовке апелляции. "Мы проанализировали большое число документов Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), не ограничиваясь одним лишь шведским законодательством", - сообщил адвокат Пер Самуэльссон.

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Если же Верховный суд не удовлетворит апелляцию, защитники основателя WikiLeaks намерены обращаться напрямую в ЕСПЧ. По мнению юристов, в этой инстанции у них "гораздо больше" шансов на успех. "Едва ли позиция шведского правосудия относительно того, что Ассанж в настоящее время не лишен свободы, найдет понимание у Европейского суда", - считает адвокат Дженнифер Робинсон.

Как ожидается, официальный запрос в Верховный суд Швеции поступит позднее в течение дня.

В ноябре 2014 года апелляционный суд Свеа отказался отозвать международный ордер на арест основателя WikiLeaks. Как говорится в официальном заявлении, преступления, в которых обвиняется Ассанж, слишком серьезны, чтобы оставлять их без внимания.