По факту ДТП с участием сына нардепа возбудили уголовное дело

Милиция возбудила уголовное дело по факту совершения ДТП сыном одного из народных депутатов от «БЮТ-Батьківщини».

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

В свою очередь, в столичной милиции проинформировали, что 19 июня в 22.40 на углу столичных улиц Большая Житомирская и Гончара водитель автомобиля «Лексус» выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Опель Вектра». В результате оба водителя и пассажир «Опеля» получили телесные повреждении и были госпитализированы.

Как отметили в столичном главке милиции, возбуждено фактовое уголовное дело по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил управления транспортным средством, что привело к травмированию или смерти одного или несколько лиц) Уголовного кодекса Украины.

В рамках расследования этого дела назначен ряд экспертиз, в частности автотехническая экспертиза автомобиля «Лексус», судебно-медицинские экспертизы лиц, которые в результате аварии получили травмы.

Как заметили в милиции, водитель и пассажир «Опеля» были госпитализированы с подозрением на переломы костей.