Еще один самолет попал в "воздушную яму", есть пострадавшие (фото, видео)

Лайнер малайзийской авиакомпании AirAsia X попал в зону турбулентности. В результате инцидента пять человек травмированы, передает Тhe Star.

Cамолет, следовавший рейсом из Тайбэя в Куала-Лумпур, попал в зону турбулентности в середине полета.

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"Самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Куала-Лумпура. Медики оказали помощь пятерым пострадавшим", - говорится в сообщении.

Всего на борту самолета находился 291 пассажир и 11 членов экипажа.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 мая Boeing 777, выполнявший рейс SU 270 из Москвы в Бангкок, за 40 минут до посадки попал в зону сильной турбулентности. Несколько пассажиров получили травмы, в том числе вывихи и переломы.