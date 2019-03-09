В Венесуэле за четыре месяца погибли 79 человек из-за отключения электричества - депутат

Из-за массового отключения электричества 7 марта погибли два человека.

Из-за проблем с электричеством в Венесуэле с ноября 2018 года по февраль 2019 года умерли 79 человек.

Об этом сообщил в Twitter депутат Национальной ассамблеи Мануэль Оливарес, пишет НВ.

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"Последний национальный опрос больниц подтвердил, что в медицинских учреждениях из-за проблем с электричеством умерли 79 человек", - написал депутат.

Оливарес добавил, что еще два человека погибли из-за массового отключения электричества в четверг, 7 марта.

Вечером в четверг, 7 марта, 21 штат Венесуэлы остался без электричества.

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что причиной масштабного отключения электроэнергии в стране стала кибератака. Он отметил, что правительство работает над устранением неполадок и восстановлением электроснабжения.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля на границе Венесуэлы и Колумбии сгорели грузовики, которые доставляли гуманитарную помощь венесуэльцам.