цей матеріал доступний українською

В Венесуэле за четыре месяца погибли 79 человек из-за отключения электричества - депутат

09:00, 09 марта 2019
Мир
17 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил в Twitter депутат Национальной ассамблеи Мануэль Оливарес, пишет НВ.

Читайте такжеГуайдо решил вернуться в Венесуэлу и призвал к новым протестам

"Последний национальный опрос больниц подтвердил, что в медицинских учреждениях из-за проблем с электричеством умерли 79 человек", - написал депутат.

Оливарес добавил, что еще два человека погибли из-за массового отключения электричества в четверг, 7 марта.

Вечером в четверг, 7 марта, 21 штат Венесуэлы остался без электричества.

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что причиной масштабного отключения электроэнергии в стране стала кибератака. Он отметил, что правительство работает над устранением неполадок и восстановлением электроснабжения.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля на границе Венесуэлы и Колумбии сгорели грузовики, которые доставляли гуманитарную помощь венесуэльцам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Венесуэла#электрика