Politico: 70% женщин в странах Восточной Европы включительно с Украиной страдают от домогательств и насилия

ОБСЕ советует правительствам обратить внимание на проблему насилия против женщин.

70% женщин в восьми странах Восточной Европы сталкивались с сексуальными домогательствами, преследованиями, домашним насилием или другими формами насилия. И такие случаи происходили с ними с 15-летнего возраста.

Об этом пишет Politico со ссылкой на исследования ОБСЕ. При этом, психологическое насилие в форме контроля или унизительного поведения наиболее распространены, как показал опрос. 60% женщин сказали, что они имеют такой горький опыт. 23% ответили, что их партнеры прибегали к сексуальному или физическому насилию.

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Издание поясняет, что исследования ОБСЕ основано на интервью с 15 тысячами женщин из Украины, Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Молдовы, Черногории, Сербии и Северной Македонии. Эти разговоры были проведены весной и летом 2018 года.

Исследование показало, что 74% женщин не чувствуют себя хорошо информированными о том, что нужно делать, столкнувшись с насилием. Лишь 7% опрошенных, которые признались, что становились жертвами своих нынешних партнеров, сказали, что обращались в полицию.

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Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер призвал политиков использовать результаты исследования, чтобы разработать лучшие политические подходы, нацеленные на то, чтобы покончить с насилием против женщин и улучшить службы на потерпевших.