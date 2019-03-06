Большинство американцев выступают против импичмента Трампа

Несмотря на это, около двух третей избирателей США считают, что Трамп до своего президентства нарушал закон.

Согласно опросу, проведенному Квиннипэкским университетом, 59% американцев против импичмента президента США Дональда Трампа, в то время как за импичмент высказались 35%.

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Несмотря на это, около двух третей избирателей США считают, что Трамп до своего президентства нарушал закон. 64% американских избирателей верят, что Трамп совершал преступления до вступления в должность. 24% респондентов с этим не согласны. 13% сказали, что не уверены. Об этом сообщает USA Today.

Это один из первых опросов, проведенных с момента обвинения Трампа бывшим адвокатом Трампа Майклом Коэном. Коэн, заключенный за ложь конгрессу США, назвал Трампа участником преступного сговора.