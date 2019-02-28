Ким Чен Ын впервые ответил на вопрос иностранного журналиста

Факт ответа от лидера страны, в которой практически отсутствуют независимые СМИ, является первым взаимодействием с американской свободной прессой.

Лидер одной из самых закрытых стран мира — Северной Кореи — Ким Чен Ын во время саммита с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме впервые ответил на вопрос иностранного журналиста.

Перед началом закрытых переговоров в первый день в Ханое у Трампа и Ким Чен Ына было непродолжительное время для встречи с прессой и фотосессии. Как отмечает Washington Post, прежде чем покинуть зал, корреспондент издания Дэвид Накамура успел обратиться к Ким Чен Ыну c коротким вопросом.

«Председатель Ким, вы уверены, у вас хорошие предчувствия насчет соглашения?» — обратился корреспондент.

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Во время того, как сотрудники Белого дома пытались вывести журналистов из комнаты, лидер КНДР повернулся к своему переводчику, который быстро перевел вопрос. К удивлению собравшихся журналистов, Ким Чен Ын ответил на него и выразил сдержанный оптимизм.

«Пока рано говорить об этом. Я не буду предрешать. Из тех чувств, что я испытываю сейчас, у меня есть ощущение, что будут хорошие результаты», — сказал Ким Чен Ын.

Как отмечает издание, факт ответа от лидера страны, в которой практически отсутствуют независимые СМИ, является первым взаимодействием с американской свободной прессой.

Эксперт Центра новой американской безопасности Дуйон Ким отметил, что северокорейский лидер комфортно и уверенно отвечает на вопросы, а также добавил, что зарубежные СМИ должны продолжать задавать лидеру как можно больше вопросов.