Во сколько обойдется украинскому артисту участие в Евровидении - озвучена баснословная сумма

В этом году СТБ изначально сказали, что представителя от страны финансово уже не будут поддерживать: кто бы не поехал от Украины в этом году, должен был бы оплачивать расходы сам.

Пока в сети обсуждают, как и где будут искать замену MARUV, стал известен механиз оплаты затрат артиста на Евровидение. Так, три года подряд телеканал СТБ оплачивал базовые затраты артиста и группы менеджмента во время поездки на Евровидение, и это была их инициатива.

Читайте такжеMaruv не едет на Евровидение: вице-премьер заявил, что в Нацотборе были замешаны российские пропагандисты (видео)

В этом году СТБ изначально сказали, что представителя от страны финансово уже не будут поддерживать: кто бы не поехал от Украины в этом году, должен был бы оплачивать расходы сам.

Об этом в комментарии Styler рассказала Яна Прядко, концертный директор певицы Русланы и член Международного жюри от Украины на Евровидении в 2017 году. Она работает с артистами Евровидения с 2004 года и посещает конкурс в разных странах уже много лет, знает особенности подготовки и мельчайшие детали конкурса.

По ее словам, в каждой стране индивидуально решают, кто будет оплачивать затраты артиста на участие в Евровидении. Четких правил, кто должен оплачивать расходы, у Евровидения нет.

"Одним из условий, было то, что СТБ будет помогать в поездке участнику на Евровидение. Джамала, O.Torvald и MELOVIN – всем им помогали и с номером, и с поездкой. Это не значит, что СТБ финансирует все на 100%, но основные расходы они покрывали в разумных пределах. Но нынешний отбор проводился в год, когда уже не было таких договоренностей. Оргкомитет почему-то не рассказывал участникам детально, какие условия сейчас. И теперь уже речи о том, что СТБ будет финансировать конкурс и в этом году, не шло. Получается, кто бы не победил, автоматически должен был ехать за свой счет", - говорит Яна Прядко.

Обязательные расходы – это перелет, питание и проживание всей группы.

"Каждая страна очень разнится по ценам. Израиль я бы отнесла к не самым дорогим странам: есть и те, где цены выше. Например, Норвегия. Надо учитывать среднюю стоимость перелета, гостиницы, все суммировать. Кроме перелета, питания и проживания группы, есть затраты и на постановку номера, работу хореографов, танцоров. Чаще всего артисты снимают и клипы на свои конкурсные песни - это еще плюс к расходам", - говорит Яна Прядко.

Оплачивается также перелет и зарплата менеджерам и пиарщикам.

"Если брать грубо, то эти суммы будут составлять около 100 тысяч долларов. Я бы сказала, это средне минимальная цена. Если делать промо-визиты в страны, сувенирную продукцию и другие фишки для конкурса, то бюджет может превысить и 500 000 долларов", - поясняет она.