Трампа обвинили в сексуальных домогательствах – СМИ

Бывшая сотрудница Трампа подала на него в суд из-за поцелуя.

Бывшая сотрудница президента США Дональда Трампа Альва Джонсон подала на него в суд из-за того, что он поцеловал ее в августе 2016 года без ее согласия.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на саму Джонсон и копию ее искового заявления.

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По словам Джонсон, 24 августа 2016 года во Флориде после предвыборного митинга Трампа он схватил ее за руку и насильно поцеловал в губы. Поцелуй она назвала «супержутким и неуместным».

«Я сразу почувствовала себя оскорбленной, потому что не ожидала и не хотела этого. Я до сих пор вижу, как его губы приближаются к моему лицу», - рассказала она.

Джонсон требует выплатить ей компенсацию за моральный ущерб и эмоциональные страдания. Кроме того, чернокожая женщина считает, что стала жертвой дискриминации и во время предвыборной кампании, так как получала меньшую зарплату, чем ее коллеги.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала обвинения в адрес президента США абсурдными, а официальный представитель предвыборной кампании Трампа Кейли МакЭнани считает заявления о дискриминации безосновательными.