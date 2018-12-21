В США почти 700 священников обвинили в развращении детей

Расследование в Иллинойсе решили возбудить после публикации в августе заключений прокуратуры в штате Пенсильвания.

Об этом говорится в докладе прокуратуры Иллинойса по итогам расследования предполагаемых случаев домогательств среди священнослужителей штата, передает Радио Свобода.

По словам прокурора, католическая церковь приложила недостаточно усилий для расследования случаев сексуального насилия со стороны священников.

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Ранее церковь обнародовала около 200 имён священнослужителей, обвинённых в домогательствах. Но церковные власти молчали о случаях, о которых поступили заявления в правоохранительные органы, заявила генпрокурор Иллинойса Лиса Мадиган.

Период, к которому относятся домогательства, в докладе не называется. Расследование в Иллинойсе решили возбудить после публикации в августе заключений прокуратуры в штате Пенсильвания. Там около 300 местных священников обвинили в сексуальных домогательствах в течение нескольких десятилетий.

Представители католической церкви в Иллинойсе заявили, что признают факт многочисленных случаев сексуального насилия над детьми. Представители церкви всегда передают правоохранительным органам информацию о каждом случае домогательств, заявил архиепископ Чикаго Блейз Супич.