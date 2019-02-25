"Пустая угроза": Помпео ответил на заявление Путина о развертывании российских ракет, нацеленных на США

По словам государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео, президент России Владимир Путин хочет вбить клин между США и Европой.

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью CNN, обнародованном 25 февраля, назвал "пустой угрозой" заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ может развернуть ракеты, нацеленные на пункты управления в США.

"Безусловно, это пустая угроза со стороны Москвы, целью которой является прикрыть основную проблему", – заявил Помпео. Об этом пишет "Гордон".

По его словам, Путин в своем послании Федеральному собранию РФ говорил о решении США выйти из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"РФ нарушила договор, поэтому для американского народа нет никакого смысла тяготиться его ограничениями, учитывая, что российская сторона решила больше не придерживаться этих ограничений", – продолжил Помпео.

Он отметил, что сейчас настало время выработать условия, которых "Россия будет реально придерживаться".

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"Однако Владимир Путин решил этого не делать. Своей пустой угрозой он хочет вбить клин между США и Европой… Европейцы полностью поддерживают наше решение, и мы вместе будем работать и дальше над безопасностью американского народа", – резюмировал Помпео.

20 февраля 2019 года во время ежегодного послания Федеральному собранию Путин заявил, что Россия предусмотрит "асимметричные действия", в случае если США разместят ракеты в Европе за 10–12 минут летного времени до Москвы. "Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов", – сказал глава Кремля.

В этот день заместитель пресс-секретаря НАТО Пьер Казале заявил, что в Альянсе осуждают заявление Путина о возможном размещении в Европе новых ракет. "Угрозы взять на прицел союзников неприемлемы", – сказал он.