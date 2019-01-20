Названо возможное место встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Вице-президент США Майк Пенс рассказал, что глава государства Дональд Трамп настроен оптимистично перед вторым саммитом с Ким Чен Ыном.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме. Читайте такжеТрамп и Ким Чен Ын договорились встретиться в конце февраля - Белый дом Ранее вице-президент США Майк Пенс рассказал, что глава государства Дональд Трамп настроен оптимистично перед вторым саммитом с Ким Чен Ыном, сообщает Bloomberg. Трамп также заявил, что добился «большого прогресса» в отношениях с КНДР.

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