Названо возможное место встречи Трампа с Ким Чен Ыном
21:57, 20 января 2019Мир
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Вице-президент США Майк Пенс рассказал, что глава государства Дональд Трамп настроен оптимистично перед вторым саммитом с Ким Чен Ыном.
Дональд Трамп / Flickr/Chairman of the Joint Chiefs of Staff
Администрация президента США Дональда Трампа намерена провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме.
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Ранее вице-президент США Майк Пенс рассказал, что глава государства Дональд Трамп настроен оптимистично перед вторым саммитом с Ким Чен Ыном, сообщает Bloomberg.
Трамп также заявил, что добился «большого прогресса» в отношениях с КНДР.
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