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Названо возможное место встречи Трампа с Ким Чен Ыном

21:57, 20 января 2019
Мир
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Дональд Трамп / Flickr/Chairman of the Joint Chiefs of Staff

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Ранее вице-президент США Майк Пенс рассказал, что глава государства Дональд Трамп настроен оптимистично перед вторым саммитом с Ким Чен Ыном, сообщает Bloomberg.

Трамп также заявил, что добился «большого прогресса» в отношениях с КНДР.

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Теги: #Трамп#Ким Чен Ын